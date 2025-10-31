صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کے تنازع پر خاتون کوبدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

  • فیصل آباد
زمین کے تنازع پر خاتون کوبدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

ملزموں نے اللہ دتہ کی بوڑھی والدہ کو راہ جاتے ہوئے قابو کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زمین کے تنازع پر خاتون کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں چک نمبر 44 ج ب کے قریب اللہ دتہ نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر پراپرٹی کے تنازعے پر اس کی بوڑھی والدہ کو راہ جاتے ہوئے قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

