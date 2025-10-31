ٹو بہ :میونسپل کمیٹی کی غفلت، پبلک ٹوائلٹس بند، شہری پریشان
ٹوائلٹس کے بورڈز تو لگائے گئے سہولت کوئی مو جو د نہیں ،حکام سے نوٹس کا مطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )میونسپل کمیٹی کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث شہر کے مختلف مقامات پر قائم پبلک ٹوائلٹس عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر پبلک ٹوائلٹس کے بورڈز تو لگائے گئے ہیں مگر وہاں عملی طور پر کوئی سہولت موجود نہیں۔ جھنگ روڈ، شورکوٹ روڈ، کمالیہ روڈ، گوجرہ روڈ سمیت دیگر مقامات پر بورڈز نصب ہیں مگر یا تو بیت الخلاء کبھی تعمیر نہیں کیے گئے یا عرصہ سے بند ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور چیف آفیسر سے بند ٹوائلٹس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔