ماموں کانجن میں 3 واٹر فلٹر پلانٹ نصب
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)کاہلوں برادران نے ماموں کانجن میں تین واٹر فلٹر لگوا کر علاقہ مکینوں کے دیرینہ مسئلے حل کروا دیے۔
اہلِ علاقہ نے کاہلوں برادران کی کاوشوں کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔کاہلوں برادران، تحصیل بناؤ تحریک ماموں کانجن کے چیئرمین چودھری محمد رضوان کاہلوں اور صدر چودھری محمد عثمان کاہلوں کی جانب سے ماموں کانجن میں واٹر فلٹر پلانٹ لگوا کر عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا گیا، جو عرصہ دراز سے کسی نمائندے نے حل نہیں کیا تھا۔رضوان کاہلوں اور عثمان کاہلوں نے اہلِ علاقہ کی سہولت کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 509 گ ب، مدرسہ جامع مسجد مہریہ چشتیہ 509 گ ب، اور چک نمبر 511 گ ب میں فلٹر پلانٹ نصب کروائے ۔