صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن میں 3 واٹر فلٹر پلانٹ نصب

  • فیصل آباد
ماموں کانجن میں 3 واٹر فلٹر پلانٹ نصب

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)کاہلوں برادران نے ماموں کانجن میں تین واٹر فلٹر لگوا کر علاقہ مکینوں کے دیرینہ مسئلے حل کروا دیے۔

 اہلِ علاقہ نے کاہلوں برادران کی کاوشوں کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔کاہلوں برادران، تحصیل بناؤ تحریک ماموں کانجن کے چیئرمین چودھری محمد رضوان کاہلوں اور صدر چودھری محمد عثمان کاہلوں کی جانب سے ماموں کانجن میں واٹر فلٹر پلانٹ لگوا کر عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا گیا، جو عرصہ دراز سے کسی نمائندے نے حل نہیں کیا تھا۔رضوان کاہلوں اور عثمان کاہلوں نے اہلِ علاقہ کی سہولت کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 509 گ ب، مدرسہ جامع مسجد مہریہ چشتیہ 509 گ ب، اور چک نمبر 511 گ ب میں فلٹر پلانٹ نصب کروائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل : گھر گھر جاکر رشوت خوروں کا پتہ لگا یا جائیگا

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ سرگودھا،دفاتر کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس

سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

اپنی مدد آپ کے تحت بہت مسائل حل کیے جا سکتے ،کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے کھلاڑیوں کی مقابلوں میں شاندار کارکردگی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ