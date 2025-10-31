میڈم شینہ اعظم نے اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ کا چارج سنبھال لیا
بھوانہ (نمائندہ دنیا )بھوانہ میں نئی تعینات ہونے والی اسسٹنٹ کمشنر میڈم شینہ اعظم نے اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھال کر فرائضِ منصبی انجام دینا شروع کر دئیے ہیں۔
چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عوامی خدمت، شفاف طرزِ حکمرانی اور قانون کی بالادستی کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل رکھیں گی۔اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ میڈم شینہ اعظم نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ وہ شہریوں کے مسائل کے حل اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامی شفافیت اور انصاف کی فراہمی ان کے مشن کا بنیادی حصہ ہے ، اور بھوانہ کے عوام کے ساتھ رابطے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔