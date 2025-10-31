صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت

غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ کی طرف سے سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت۔ حالیہ دنوں میں جڑانوالہ اور گردونواح میں سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق فضا میں آلودگی کی بڑھتی ہوئی مقدار انسانی صحت کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ۔محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سموگ سے بچاؤ کیلئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور آنکھوں کو بار بار دھوئیں۔انتظامیہ نے مزید کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے ، کوڑا کرکٹ یا ٹائروں کو آگ لگانے سے پرہیز کیا جائے ، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ سموگ سے بچاؤ کیلئے حکومتی ہدایات پر مکمل عمل کریں تاکہ صحت مند ماحول برقرار رکھا جا سکے ۔

 

