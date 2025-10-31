جڑانوالہ:سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت
غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ کی طرف سے سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت۔ حالیہ دنوں میں جڑانوالہ اور گردونواح میں سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق فضا میں آلودگی کی بڑھتی ہوئی مقدار انسانی صحت کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ۔محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سموگ سے بچاؤ کیلئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور آنکھوں کو بار بار دھوئیں۔انتظامیہ نے مزید کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے ، کوڑا کرکٹ یا ٹائروں کو آگ لگانے سے پرہیز کیا جائے ، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ سموگ سے بچاؤ کیلئے حکومتی ہدایات پر مکمل عمل کریں تاکہ صحت مند ماحول برقرار رکھا جا سکے ۔