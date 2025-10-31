کمشنر سے علما کرام کی ملاقات، امن و ہم آہنگی کے فروغ پر اتفاق
ڈویژن کو امن کا گہوارہ بنانے میں علماء کرام کی کاوشیں قابل قدر ہیں :جہانگیر انور
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پرڈویژنل انتظامیہ امن وامان کے قیام کے لئے متحرک ہے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور سے پاکستان علماء کونسل واتحادی جماعتوں کے علما کرام نے ملاقات کی۔مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہرالحسن نے امن کے قیام کے لئے جاری کاوشوں سے آگاہ کیا۔کمشنر نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ڈویژن کو امن کا گہوارہ بنانے میں علماء کرام کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔انہوں نے کہا کہ اتحاد واتفاق،رواداری،برداشت وقت کی شدید ترین ضرورت ہے ۔انہوں نے فرقہ وارانہ مذہبی ہم آہنگی کے مزید فروغ کے لئے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔مولانا عبیداللہ،مولانا مفتی نصراللہ عزیز،مظہر عباس،مولانا اظہار الحق خالد،صاحبزادہ حمزہ طاہر الحسن،مولانا ابوبکر صدیق، مولانا امیرالحق،ڈاکٹر طاہر قاسمی ودیگر علماء کرام موجود تھے ۔