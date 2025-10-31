صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز، 77 فیصد فنڈز استعمال:عمر عباس

  • فیصل آباد
معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور تمام محکمے بروقت تکمیل یقینی بنائیں: ڈی سی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع کی 32 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے جن میں 17 نئی سکیمیں بھی شامل ہیں۔ فنڈز کے استعمال کی شرح 77 فیصد تک پہنچ چکی ہے ۔ ڈی سی نے ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور تمام محکمے بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔

 

