ہیڈماسٹر سمیت 11 اساتذہ کی کمی، تعلیمی نظام بری طرح متاثر
دہم جماعت میں محض 5 طلبا، جبکہ ہائی لیول سکول کی کل تعداد 250 سے بھی کم
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مہتہ میں ہیڈماسٹر سمیت 11 اساتذہ کی کمی کے باعث تعلیمی نظام شدید متاثر ہو گیا۔ دہم جماعت میں محض پانچ طلباء داخل ہیں جبکہ ہائی لیول اسکول کی کل تعداد 250 سے بھی کم رہ گئی ہے ، جس سے محکمہ تعلیم پنجاب کے سلوگن \\\"سرکاری سکول، معیاری سکول\\\" کی قلعی کھل گئی۔ تحصیل صدر کے نواحی چک 63 ج۔ب مہتہ میں واقع گورنمنٹ بوائز ہائی سکول عرصہ دراز سے بغیر سربراہ کے چل رہا ہے ۔ اسکول میں ہیڈماسٹر سمیت 11 تدریسی آسامیاں خالی ہیں جس کے باعث مضامین کی تدریس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔
کئی کلاسز بغیر اساتذہ کے چل رہی ہیں اور بچوں کی پڑھائی و امتحانی تیاری بُری طرح متاثر ہے۔محکمہ تعلیم کی عدم توجہی کے باعث بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے جبکہ باقی ماندہ اساتذہ نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اکثر بچے پڑھائی کے بغیر کھیل کود کے بعد گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔علاقہ مکینوں نے وزیر تعلیم پنجاب اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر خالی آسامیاں پر کی جائیں اور معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔