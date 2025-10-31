سڑکیں بحال، سفر آسان ،نشاط آباد برج تک مرمتی کام جاری
عوام کو میونسپل سروسز کی فراہمی کیلئے دستیاب وسائل بروئے کارلائے جارہے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سڑکیں بحال سفر آسان پروگرام کے تحت شیخوپورہ روڈ سے نشاط آباد برج تک سڑک کے دونوں اطراف ٹوٹے حصوں کی مرمت وبحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن نے کہا کہ عوام کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں اور سڑکوں کی حالت زار کو بہتر بناکر آمدورفت کی معیاری سہولیات کی فراہمی مشن ہے ۔انہوں نے بتایا کہ آٹھ بازاروں سمیت شہر بھر میں انسداد تجاوزات آپریشن بھی پوری قانونی قوت سے جاری ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ٹریفک سگنلز کو فعال جبکہ سٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے ساتھ اندرونی گلیوں اور سڑکوں پر اسفالٹ بھی بچھایا جارہا ہے ۔