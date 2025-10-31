صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکیں بحال، سفر آسان ،نشاط آباد برج تک مرمتی کام جاری

  • فیصل آباد
سڑکیں بحال، سفر آسان ،نشاط آباد برج تک مرمتی کام جاری

عوام کو میونسپل سروسز کی فراہمی کیلئے دستیاب وسائل بروئے کارلائے جارہے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سڑکیں بحال سفر آسان پروگرام کے تحت شیخوپورہ روڈ سے نشاط آباد برج تک سڑک کے دونوں اطراف ٹوٹے حصوں کی مرمت وبحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن نے کہا کہ عوام کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں اور سڑکوں کی حالت زار کو بہتر بناکر آمدورفت کی معیاری سہولیات کی فراہمی مشن ہے ۔انہوں نے بتایا کہ آٹھ بازاروں سمیت شہر بھر میں انسداد تجاوزات آپریشن بھی پوری قانونی قوت سے جاری ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ٹریفک سگنلز کو فعال جبکہ سٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے ساتھ اندرونی گلیوں اور سڑکوں پر اسفالٹ بھی بچھایا جارہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ