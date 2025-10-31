صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمدپور سیال میں 41 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب

  • فیصل آباد
احمدپور سیال میں 41 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب

ہر جوڑے کو خصوصی تحائف، دلہنوں کو جہیز اور دولہوں کو سلامی پیش

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )للہ فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام گزشتہ روز احمدپور سیال میں 41 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی شاندار اور پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہر جوڑے کو خصوصی تحائف، دلہنوں کو جہیز اور دولہوں کو سلامی کے طور پر رقم پیش کی گئی۔تقریب میں شرکت کرنے والے 1500 سے زائد مہمانوں کی تواضع پرتکلف کھانے سے کی گئی، جبکہ تقریب کے دوران مقامی پولیس نے سیکیورٹی کے فرائض احسن انداز میں سرانجام دئیے ۔یہ سماجی خدمت کا نمایاں مظاہرہ علاقہ بھر میں سراہا گیا، اور شہریوں نے للہ فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو مستحق و نادار خاندانوں کے لیے ایک مثالی قدم قرار دیا۔

 

