پی ایچ اے کی غفلت، فیصل آباد کے پارکس تاریکی میں ڈوب گئے
رات کے اوقات تاریکی میں ڈوبے ہوئے یہ پارکس خوف کی علامت بن جاتے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے پارکس کو لاوارث چھوڑ دیا سرد راتوں میں تاریک پارک خوف کی علامت بن چکے ہیں جو محکمے کی ناقص کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں تفصیلات کے مطابق پی ایچ اے کی غفلت کے باعث پارکس میں لائٹس نہیں لگائی جاسکی جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی بیشتر پارکس اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں رات کے اوقات میں تاریکی میں ڈوبے ہوئے یہ پارکس خوف کی علامت بن جاتے ہیں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر منشیات کے عادی افراد ان پارکس میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے شہری پارکس میں جانے سے کتراتے ہیں لیکن پی ایچ اے کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔