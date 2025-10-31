میٹرک کا نصاب و پریکٹیکلز شیڈول کے مطابق مکمل کرنے کا حکم
چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا اجلاس ،سکول سربراہان سے تعلیمی حالت اور انتظام کا جائزہ لیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راؤ عبدالکریم کی سربراہی میں ضلع بھر کے میٹرک ٹیک کے سکول سربراہان کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری ایجوکیشن) محمد وسیم ساجد اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر(سیکنڈری ایجوکیشن) باقر حسین کھرل موجود تھے ۔اجلاس میں سکول سربراہان سے میٹرک ٹیک کی کلاسز،تعلیمی حالت اور دیگر انتظام و انصرام کے بارے جائزہ لیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے تمام سکول سربراہان کومیٹرک ٹیک کلاسز کے نصاب کو شیڈول کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت اور میٹرک ٹیک کے طلباء و طالبات کو پریکٹیکلز بھی شیڈول کے مطابق مکمل کرانے کی تلقین کی۔