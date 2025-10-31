صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :گندم بوائی مہم، 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ کا ہدف مقرر

  • فیصل آباد
جھنگ :گندم بوائی مہم، 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ کا ہدف مقرر

حکومت پنجاب کی جانب سے معیاری بیجوں پر سبسڈی دی جا رہی : عامر محمود

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع جھنگ میں گندم کی بوائی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر خالد اقبال، کسان تنظیموں کے نمائندگان، نمبرداران اور مقامی کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ڈپٹی کمشنر نے کاشتکاروں کے ہمراہ سپر سیڈر مشین میں بیج ڈال کر گندم بوائی مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ اراضی پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے معیاری بیجوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے جبکہ کاشتکاروں کے لیے 100 ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب نے گندم کا سرکاری ریٹ 3500 روپے فی من مقرر کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکار گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے پنجاب سمیت ملک کو غذائی خود کفالت کی راہ پر گامزن کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ