جھنگ :گندم بوائی مہم، 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ کا ہدف مقرر
حکومت پنجاب کی جانب سے معیاری بیجوں پر سبسڈی دی جا رہی : عامر محمود
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع جھنگ میں گندم کی بوائی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر خالد اقبال، کسان تنظیموں کے نمائندگان، نمبرداران اور مقامی کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ڈپٹی کمشنر نے کاشتکاروں کے ہمراہ سپر سیڈر مشین میں بیج ڈال کر گندم بوائی مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ اراضی پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے معیاری بیجوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے جبکہ کاشتکاروں کے لیے 100 ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب نے گندم کا سرکاری ریٹ 3500 روپے فی من مقرر کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکار گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے پنجاب سمیت ملک کو غذائی خود کفالت کی راہ پر گامزن کریں۔