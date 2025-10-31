اٹھارہ ہزاری :پیرا فورس کا بغیر نوٹس آپریشن، شہریوں کا احتجاج
متعدد دکانداروں اور شہریوں کے شیڈز، سیڑھیاں، بورڈز مسمار کر دئیے گئے
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس) اور اے سی اٹھارہ ہزاری الماس صبیح کا بغیر نوٹس اور ملکیتی جگہوں پر آپریشن، شہریوں کا شدید احتجاج،اٹھارہ ہزاری میں اسسٹنٹ کمشنر الماس صبیح کی زیرِ نگرانی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس) کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف اچانک اندھادھند آپریشن شروع کیا گیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانداروں اور شہریوں کے شیڈز، سیڑھیاں، بورڈز، راستے اور حتیٰ کہ ملکیتی جگہوں پر قائم حصے بھی بغیر کسی پیشگی نوٹس کے مسمار کر دئیے گئے ۔ شہریوں کے مطابق انتظامیہ کی کارروائی سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے کیونکہ کئی دکانداروں کی ملکیتی حدود تک میں مشینری اور ڈھانچے گرا دئیے گئے۔
غریب مزدوروں، ریڑھی بانوں اور چھوٹے دکانداروں کا کہنا ہے کہ نہ تو کوئی متبادل جگہ فراہم کی گئی اور نہ ہی روزگار کے تحفظ کا کوئی بندوبست کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں، اب انتظامیہ کی کارروائی نے ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل بنا دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ریاست واقعی ماں کا کردار ادا کرتی تو پہلے عوام کو متبادل روزگار اور سہولیات فراہم کر کے تجاوزات ختم کرتی۔ ان کے مطابق اس طرح کے سخت اقدامات سے غربت، بے روزگاری اور خودکشیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ۔