سیل کی گئی فیکٹری کھولنے آلودگی پھیلانے والا یو نٹ سیل

  • فیصل آباد
مالکان سمیت 19 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیل کی گئی فیکٹری کے تالے توڑ کر دوبارہ سے غیر قانونی طور پر فیکٹری چلاتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے سماپ اسٹیٹ میں محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کی جانب سے سیل کی گئی فیکٹری کے تالے توڑ کر انتظامیہ دوبارہ سے فیکٹری چلاتے ہوئے ماحولیاتی الودگی پھیلانے میں مصروف تھی۔ جس پر فیکٹری کو سیل کرتے ہوئے مالکان سمیت 19 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

