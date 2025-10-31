صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہ جاتی ماں بیٹی کو ہراساں کیا گیا ،غلیظ الفاظ کا استعمال

  • فیصل آباد
کرن نے ملزموں کو روکا تو دونوں ماں بیٹی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)راہ جاتی ہوئی ماں بیٹی کو ہراساں کرنے کے ساتھ مبینہ طور پر غلیظ الفاظ کا استعمال کیا جانے لگا۔تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لیاقت آباد کی رہائشی کرن نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے اس کی بیٹی کو سکول جاتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے اور اس دوران اس کی بیٹی کو غلط جملے بولتے ہوئے پریشان بھی کیا جاتا ہے ۔ جنہیں منع کیا گیا تو ملز موں نے دونوں ماں بیٹی کو قابو کرکے ہراساں اور پریشان کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

