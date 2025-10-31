صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مہم 17 تا 29 نومبر ہو گی

  • فیصل آباد
محکمہ صحت کی جانب سے ویکسین مہم کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ صحت فیصل آباد کے زیر اہتمام خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مہم17 نومبر سے 29 نومبر 2025ء تک ضلع بھر میں جاری رہے گی۔ 12 روزہ اس مہم کے دوران بچوں کو خسرہ اور روبیلا جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ویکسین لگائی جائے گی۔اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس فیصل آباد میں آگاہی سیشن منعقد ہوا جس میں محکمہ صحت، ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ، ریسکیو 1122، ڈبلیو ایچ او، یونیسف، این جی اوز، مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تمام شرکا نے مہم کی کامیابی کے لئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

ڈی ایچ او ڈاکٹر عظمت عباس کھچی نے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے ویکسین مہم کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ویکسین لازمی لگوائیں۔ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد عظیم نے مہم میں شریک تمام فیلڈ سٹاف اور ویکسینیٹرز کو بھرپور کارکردگی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ خسرہ و روبیلا سے بچاؤ صرف ویکسین کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔

 

