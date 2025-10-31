صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا نصرت فتح علی خاں ہسپتال کا دورہ، علاج کی سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
مشینری کے فعال ہونے کا جائزہ لیا ،مختلف وارڈز میں زیرعلاج مریضوں کی عیادت

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پرڈویژنل انتظامیہ ہسپتالوں میں علاج معالجہ اور مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے مسلسل سرگرم ہے ۔اس ضمن میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیرانور نے نصرت فتح علی خاں ہسپتال حسیب شہید کالونی کا دورہ کیا اورمختلف وارڈز میں زیرعلاج مریضوں کی عیادت کرکے جلد صحت یابی کی دعا کی۔انہوں نے مشینری کے فعال ہونے کا جائزہ لیا اورمریضوں ولواحقین سے ادویات ہسپتال سے ملنے کے بارے میں دریافت کرکے اطمینان کا اظہار کیا۔

کمشنر نے کہا کہ ہسپتالوں کی مسلسل انسپکشن کا مقصد میڈیکل ایمرجنسی سروسزکو چوکس رکھنا ہے ۔کمشنر نے ویٹنگ ایریاز میں موجود مریضوں سے بھی گفتگو کی اور ہسپتال کی جملہ کارکردگی دریافت کی جبکہ ایکسرے روم،اوپی ڈی،جنرل وارڈز کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کو درکار وسائل کی فراہمی کے لئے موثر اقدامات کئے جائیں گے ۔انہوں نے واش رومز میں صفائی کی صورتحال دیکھی اور صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کی تاکید کی۔

 

