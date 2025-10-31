سموگ ،ریفلیکٹر بورڈز کی عدم تنصیب، حادثات کا خدشہ بڑھ گیا
آئندہ دنوں میں دھند کی وجہ سے حد نگاہ میں مزید کمی ہوگی ، کارپوریشن کی خاموشی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سموگ کے باعث رات کے اوقات میں حد نگاہ متاثر ہونے لگا آئندہ دنوں میں دھند بھی شروع ہوجائے گی مگر ایف ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سڑکوں کے کناروں، یوٹرنز اور ڈیوائڈرز پر ریفلیکٹر بورڈز نہ لگائے جاسکے جس سے حادثات کا خدشہ ہے ۔حالیہ دنوں میں سموگ کے باعث رات کے اوقات میں حد نگاہ متاثر ہوجاتی ہے آئندہ دنوں میں دھند کی وجہ سے حد نگاہ میں مزید کمی ہوگی لیکن شہر کی سڑکوں کے کناروں یوٹرنز اور ڈیوائڈرز پر ریفلیکٹرز بورڈز ہی موجود نہیں ہیں جن کی مدد سے رات کے اوقات میں ڈرائیونگ کرنے والے شہریوں کو موڑ ڈیوائڈر یا سڑک کی نشاندہی میں مدد مل سکے یہ ریفلیکٹر بورڈز نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے مگر ایف ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی۔