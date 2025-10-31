فیکٹریوں سے اٹھنے والا کالا دھواں ماحول کو آلودہ کرنے لگا
نیو سبز منڈی کے علاقے میں کیلے کی باقیات کو آگ لگانا معمول سموگ میں اضافہ
پینسرہ (نمائندہ دنیا)محکمہ ماحولیات کے افسران دفتروں تک محدود ہو کر رہ گئے ، سدھار، دھاندرہ اور گردونواح کی فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا کالا دھواں ماحول کو شدید آلودہ کرنے لگا۔محکمہ ماحولیات کی مبینہ غفلت اور ملی بھگت سے رنگ روڈ، چک نمبر 66 ج ب دھاندرہ، چک نمبر 67 ج ب سدھار، بر لب سیم نہر، عباس پور اور چراہ گاہ سمیت مختلف علاقوں میں درجنوں فیکٹریاں اور بوائلر قائم ہیں جہاں مالکان لکڑی یا گیس کی بجائے پلاسٹک، ٹائر، بھوسا، کپڑے اور کوڑا کرکٹ جلا کر ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔فیکٹریوں سے اٹھنے والا کالا زہریلا دھواں نہ صرف ماحول کو تباہ کر رہا ہے بلکہ سانس اور جلد کی بیماریوں میں بھی اضافہ کا باعث بن رہا ہے۔
نیو سبز منڈی کے اطراف کولڈ سٹور مالکان کی جانب سے کیلے کی باقیات کو سڑک کنارے پھینکنے اور آگ لگانے کا عمل بھی معمول بن چکا ہے جو سموگ میں اضافے کا سبب ہے ۔ فیکٹری اور کولڈ سٹور مالکان نے حکومتی اقدامات کو چیلنج کرتے ہوئے ماحولیات قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی معمول بنا لی ہے ۔علاقائی سیاسی، سماجی اور کاروباری حلقوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال پر فوری نوٹس لیتے ہوئے فیکٹری مالکان اور مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے والے محکمہ ماحولیات کے افسروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔