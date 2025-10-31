ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کارروائیاں
26 غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ شاپس کو سربمہر کر دیا ،3 مالکان کا سامان ضبط
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے ایل پی جی ریفلنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں۔ ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 26 غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ شاپس کو سربمہر کر دیا جبکہ3 مالکان کا ریفلنگ سامان قبضہ سرکار میں لے لیا۔ سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے بتایا کہ دو مالکان کے خلاف سیل ٹیمپرنگ کرنے کے جرم میں تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمات درج کروائے گئے ، جبکہ ایک اور مالک محمد فیاض کے خلاف مقدمہ کا اندراج بھی کیا گیا۔
ٹیم نے کارروائیاں اڈا جی ٹی ایس راجباہ روڈ، یونس ٹاؤن ستیانہ روڈ، گلزار کالونی ستیانہ روڈ، محمد آباد ستیانہ روڈ، عبداللہ پور، ڈھڈی والا، ککوآنہ اور209 پھاٹک جڑانوالہ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کیں۔ سول ڈیفنس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک یا غیر قانونی ری فلنگ پوائنٹ کی اطلاع فوری طور پر سول ڈیفنس دفتر یا متعلقہ تھانے کو دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے ۔