صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کارروائیاں

  • فیصل آباد
ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کارروائیاں

26 غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ شاپس کو سربمہر کر دیا ،3 مالکان کا سامان ضبط

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے ایل پی جی ریفلنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں۔ ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 26 غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ شاپس کو سربمہر کر دیا جبکہ3 مالکان کا ریفلنگ سامان قبضہ سرکار میں لے لیا۔ سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے بتایا کہ دو مالکان کے خلاف سیل ٹیمپرنگ کرنے کے جرم میں تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمات درج کروائے گئے ، جبکہ ایک اور مالک محمد فیاض کے خلاف مقدمہ کا اندراج بھی کیا گیا۔

ٹیم نے کارروائیاں اڈا جی ٹی ایس راجباہ روڈ، یونس ٹاؤن ستیانہ روڈ، گلزار کالونی ستیانہ روڈ، محمد آباد ستیانہ روڈ، عبداللہ پور، ڈھڈی والا، ککوآنہ اور209 پھاٹک جڑانوالہ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کیں۔ سول ڈیفنس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک یا غیر قانونی ری فلنگ پوائنٹ کی اطلاع فوری طور پر سول ڈیفنس دفتر یا متعلقہ تھانے کو دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ