اہلِ حدیث اسلام اور پاکستان کے وفادار:مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دنیا) جمعیت اہلِ حدیث پنجاب کے امیر مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری نے الشفا میڈی کیئر گوجرہ، چک 425 واہلہ اور 300 چک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 اہلِ حدیث ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے وفادار رہے ہیں اور ملک دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دینِ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی قرآن و سنت کی پیروی میں ہے ۔ مولانا نے 18 اپریل 2026 کو مینارِ پاکستان میں ہونے والی کانفرنس کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔اس موقع پر قاری ذوالقرنین حیدر واہلہ، ڈاکٹر محمد مرتضیٰ، اور الشفا میڈی کیئر کے ایڈمن ایم اکرم سعید بھی موجود تھے ۔ مولانا نے سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے ایم اکرم سعید کی خدمات کو سراہا۔

 

