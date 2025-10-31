پاور لوم مزدوروں کیساتھ پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی میٹنگ
لیبر قومی موومنٹ کے یومِ تاسیس کے موقع پر مرکزی دفتر \"امن گھر\" میں منعقد ہوا
پینسرہ (نمائندہ دُنیا )پاکستان لیبر قومی موومنٹ اور فائٹ اِن ایکویلیٹی الائنس پاکستان کے زیرِ اہتمام آج فیصل آباد میں پاور لوم مزدوروں کے ساتھ ایک بھرپور میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں تقریباً ڈیڑھ سو مزدوروں نے شرکت کی۔ یہ اجلاس لیبر قومی موومنٹ کے یومِ تاسیس کے موقع پر مرکزی دفتر \"امن گھر\" میں منعقد ہوا، جہاں مزدور تحریک کے لیے قربانیاں دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو شاندار خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔میٹنگ کی صدارت پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین اور حقوقِ خلق پارٹی پنجاب کے صدر بابا لطیف انصاری نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری اسلم معراج، فائٹ اِن ایکویلیٹی الائنس پاکستان کے نیشنل کوآرڈینیٹر حارث احمد خان سمیت دیگر مزدور رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔بابا لطیف انصاری نے فیصل آباد کے پاور لوم ورکرز کو خراجِ تحسین پیش کیا۔