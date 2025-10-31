ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی اجلاس، 10 کیسز کی منظوری
تین پٹرول پمپس،تین تعلیمی اداروں،ایک ایل پی جی سٹیشن کے کیسز پیش
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں مجموعی طور پر10 کیسز پیش کئے گئے جن میں تین پٹرول پمپس،تین تعلیمی اداروں،ایک ایل پی جی اسٹیشن اور تین ہیلتھ کیئر یونٹس کے کیسز شامل تھے جنہیں منظور کر لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ای بز کے کیسز جلد از جلد ہر صورت نمٹائے جائیں۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو تاکید کی کہ ای بز کیسز کی فوری پروسیسنگ یقینی بنائی جائے تاکہ کاروباری افراد اس سہولت سے مستفید ہوسکیں۔