سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ
افتتاح سی ٹی او ناصر جاوید رانا نے کیا ،گاڑیوں کی فٹنس چیک کروانے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سموگ کے خاتمے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے نجی کمپنی کے اشتراک سے چناب کلب چوک میں ٹریفک آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ جس میں شہریوں کی کثیر تعداد کے موٹر سائیکلز کی فٹنس کو چیک کیا گیا۔ اس آگاہی کیمپ کا افتتاح چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا اور نجی موٹر سائیکل کمپنی کے کنٹری ہیڈ کسٹمر کیئر اینڈ سیفٹی کاشف عاقل اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر نے کیا۔ سی ٹی او نے کہا کہ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے بڑھتی ہوئی سموگ کے پیش نظر بھرپور انفورسمنٹ اور کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
شہری سڑکوں پر اپنی گاڑیاں لانے سے پہلے ان کی فٹنس کو چیک کروائیں، زائد دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری ہے ، جس میں دورانِ ماہ 05 ہزار سے زائد گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا چکی ہے ۔ سی ٹی او نے اس حوالے سے مزید کہا کہ انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹریفک آگاہی بھی دی جا رہی ہے ، جس سلسلے کا تسلسل یہ ایک آگاہی کیمپ ہے جو سٹی ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے لگایا گیا۔