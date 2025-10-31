واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی
قیصر عباس رند نے ایک اجلاس میں ریکوری اہداف میں کارکردگی کا جائزہ لیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے واجبات کے نادھندگان سے سوفیصد وصولی کویقینی بنائیں اس ضمن میں ناقص کارکردگی کے حامل سٹاف کو جوابدہ ہوناپڑے گا۔ یہ ہدایت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند نے ایک اجلاس میں ریکوری اہداف میں کارکردگی کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے جاری کی جس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹرز فنانس فیصل طارق بٹ، حمیرا اشرف، ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ عدنان شہزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی افضال انصاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریکوری میاں اختر و دیگر افسران موجود تھے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے مختلف مدات میں بقایاجات کی تفصیلات اور ریکوری کی صورت حال کاجائزہ لیتے ہوئے ریکوری اہداف میں کمزوری پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ٹاسک میں سست روی یاعدم توجہی قطاً برداشت نہیں کی جائیگی۔