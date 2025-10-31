صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

  • فیصل آباد
واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

قیصر عباس رند نے ایک اجلاس میں ریکوری اہداف میں کارکردگی کا جائزہ لیا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے واجبات کے نادھندگان سے سوفیصد وصولی کویقینی بنائیں اس ضمن میں ناقص کارکردگی کے حامل سٹاف کو جوابدہ ہوناپڑے گا۔ یہ ہدایت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند نے ایک اجلاس میں ریکوری اہداف میں کارکردگی کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے جاری کی جس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹرز فنانس فیصل طارق بٹ، حمیرا اشرف، ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ عدنان شہزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی افضال انصاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریکوری میاں اختر و دیگر افسران موجود تھے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے مختلف مدات میں بقایاجات کی تفصیلات اور ریکوری کی صورت حال کاجائزہ لیتے ہوئے ریکوری اہداف میں کمزوری پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ٹاسک میں سست روی یاعدم توجہی قطاً برداشت نہیں کی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پرانے ٹائروں،پلاسٹک کے گودام اور فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی

وزیراعلیٰ نے پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کردیا

پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہر کوکھنڈر بنا دیا،منعم ظفر

انگلش بسکٹ نے چھٹی مرتبہ کام کرنے کی بہترین جگہ کا ایوارڈ جیت لیا

خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ،ڈپٹی میئر

سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ،وحدت مسلمین

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ