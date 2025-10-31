ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا
کنسٹلنٹ ایجنسی نیسپاک تمام ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کرے :سہیل قادر
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر سہیل قادر چیمہ نے خبردار کیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری سکیموں کو مقررہ وقت تک مکمل ہونا چاہیئے ۔ترقیاتی سکیموں کے تعمیراتی کاموں میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔اے ڈی پی کی ڈویلپمنٹ پراگریس ریویو میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنسٹلنٹ ایجنسی نیسپاک تمام ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کرے اور جاری تمام کاموں کی پراگریس مقرر کردہ ٹائم لائن کے مطابق ہونی چاہیے۔
اسی طرح بچھائے جانے والے پائپ کی ٹیسٹنگ،کوالٹی کے ساتھ ساتھ مین ہول کورز کا وزن اور دیگر معیار کو کاؤنٹر چیک کیا جائے ۔ ایم ڈی واسانے مزید کہا کہ جن ترقیاتی سکیموں پر ابھی کام شروع نہیں کیا گیا ان کی کنٹریکٹر فرمز کو نوٹسز جاری کئے جائیں جبکہ جن سکیموں پر تعمیراتی کام جاری ہے ان کی سپیڈ کو تیز کیا جائے ۔ ہفتہ وار پراگریس مکمل ہونی چاہئے اب کسی صورت سستی قبول نہیں کی جائے گی۔