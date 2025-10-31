صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

کنسٹلنٹ ایجنسی نیسپاک تمام ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کرے :سہیل قادر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر سہیل قادر چیمہ نے خبردار کیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری سکیموں کو مقررہ وقت تک مکمل ہونا چاہیئے ۔ترقیاتی سکیموں کے تعمیراتی کاموں میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔اے ڈی پی کی ڈویلپمنٹ پراگریس ریویو میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنسٹلنٹ ایجنسی نیسپاک تمام ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کرے اور جاری تمام کاموں کی پراگریس مقرر کردہ ٹائم لائن کے مطابق ہونی چاہیے۔

اسی طرح بچھائے جانے والے پائپ کی ٹیسٹنگ،کوالٹی کے ساتھ ساتھ مین ہول کورز کا وزن اور دیگر معیار کو کاؤنٹر چیک کیا جائے ۔ ایم ڈی واسانے مزید کہا کہ جن ترقیاتی سکیموں پر ابھی کام شروع نہیں کیا گیا ان کی کنٹریکٹر فرمز کو نوٹسز جاری کئے جائیں جبکہ جن سکیموں پر تعمیراتی کام جاری ہے ان کی سپیڈ کو تیز کیا جائے ۔ ہفتہ وار پراگریس مکمل ہونی چاہئے اب کسی صورت سستی قبول نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پرانے ٹائروں،پلاسٹک کے گودام اور فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی

وزیراعلیٰ نے پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کردیا

پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہر کوکھنڈر بنا دیا،منعم ظفر

انگلش بسکٹ نے چھٹی مرتبہ کام کرنے کی بہترین جگہ کا ایوارڈ جیت لیا

خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ،ڈپٹی میئر

سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ،وحدت مسلمین

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ