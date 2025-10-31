عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ
کمشنر نے کانفرنس کے مقام پر کلینک آن ویلز کی موجودگی،پارکنگ انتظامات دیکھے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیرانور نے آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کے ہمراہ ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اورڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل اور ڈی پی او عبداللہ احمد کے ہمراہ چناب نگر گئے ۔انہوں نے سالانہ عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کانفرنس 31 اکتوبر تک جاری رہے گی۔کمشنر نے منتظمین کانفرنس سے ملاقات کی اور انتظامات بارے دریافت کرکے اطمینان کا اظہار کیا۔
کمشنر نے کانفرنس کے مقام پر کلینک آن ویلز کی موجودگی،پارکنگ کے انتظامات دیکھے۔انہوں نے کانفرنس کے اختتام تک سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو ہر صورت یقینی بنانے کی تاکید کی اور کہا کہ داخلی وخارجی راستوں پر واک تھرو گیٹس کے ذریعے داخلہ ہونا چاہیے ۔انہوں نے صفائی کا اعلی ترین معیار،پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مسلسل مانیٹرنگ کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے انتظامی وحفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا۔