صنعتی یونٹس کے کیمیکل سے زیرزمین پانی زہریلا
صرف چند ایک یو نٹس نے ہی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کیے ،کیمیکل زدہ پانی اب بھی نہروں میں شامل ہو رہا ،زہریلے پانی سے سبزیاں بھی اگائی جا رہیں
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) فیصل آباد کے ڈائنگ یونٹس اور پیپر ملز میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگ سکے ، آبی آلودگی سے زیر زمین پانی بھی زہریلا ہوچکا ہے ، محکمہ واسا اور محکمہ ماحولیات کارروائیاں کرنے سے گریزاں ہیں۔فیصل آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے صنعتی یونٹس موجود ہیں جو کیمیکل زدہ پانی کا اخراج کرتے ہیں مگر چند ایک یونٹس نے ہی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کیے ہیں اور یہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے ۔سینکڑوں صنعتی یونٹس کا کیمیکل زدہ پانی اب بھی بغیر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے براہ راست نہروں میں شامل ہورہا ہے ۔ یہ مضر صحت پانی دریاؤں میں داخل ہوکر نہ صرف آبی حیات کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے بلکہ اسی پانی سے شہر کے مضافاتی علاقوں میں سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔
جو روزمرہ خوراک کا حصہ بن کر مختلف بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔پہاڑنگ ڈرین، مدوانہ، جڑانوالہ مین ڈرین، ایم سی ڈرین، ڈجکوٹ ڈرین، سمندری ڈرینج سسٹم اور ان سے متصل چھوٹی بڑی ڈرینز میں انٹریٹڈ کیمیکل زدہ پانی شامل ہوتا ہے مگر محکمہ انہار اور ماحولیات کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔سمندری روڈ اور سمال اسٹیٹ کے علاقوں میں متعدد ڈائنگ یونٹس کا کیمیکل زدہ رنگین پانی سیوریج اور ڈرینج سسٹم میں شامل ہورہا ہے ۔ سمندری روڈ پر مقبول روڈ کے قریب سیوریج سسٹم بند ہونے سے مختلف رنگوں کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے مگر یہ صورتحال محکمہ ماحولیات کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ قوانین تو بنائے جاتے ہیں مگر ان پر عملدرآمد نہیں ہوتا، قوانین صرف کمزوروں کے لیے ہیں جبکہ بااثر صنعتکاروں کو ہر طرح کی چھوٹ حاصل ہے ۔