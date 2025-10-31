فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات
کئی ہسپتالوں میں سٹاک ختم ہونے کے باعث معمولی درد کش دوا سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک دستیاب نہیں،بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے ، نئے مالی سال کیلئے ادویات خریداری ٹینڈرز کا عمل مکمل نہیں ہوسکا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت سنگین صورت اختیار کر گئی ہے ، چار ماہ گزرنے کے باوجود نئے مالی سال کے لیے ادویات کی خریداری کے ٹینڈرز کا عمل مکمل نہیں ہوسکا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ کئی ہسپتالوں میں سٹاک ختم ہونے کے باعث معمولی درد کش دوا سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک دستیاب نہیں۔ بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے ۔ محکمہ صحت کی جانب سے مالی سال 2025-26 کے لیے خریداری کے ٹینڈرز تاخیر کا شکار ہیں الائیڈ ہسپتال ون، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال اور دیگر علاجگاہوں میں درجنوں اہم ادویات کا سٹاک ختم ہوچکا ہے۔ہسپتال انتظامیہ دیگر سرکاری اداروں سے ادویات لے کر یا مقامی مارکیٹ سے محدود پیمانے پر خریداری کرکے وقتی ضرورت پوری کرنے پر مجبور ہے۔
ڈاکٹرز کے مطابق ادویات نہ ملنے سے علاج میں تاخیر ہورہی ہے جبکہ ایمرجنسی اور او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو اکثر باہر سے مہنگی دوائیں خریدنے کا کہا جا رہا ہے ۔کئی ہسپتالوں میں اینٹی بائیوٹک، انسولین، انجکشن اور سرجیکل آئٹمز کی شدید کمی ہے ۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے خریداری کے عمل میں سست روی کے باعث ادویات کی فراہمی کا نظام متاثر ہوا ہے ، اور اگر بروقت ٹینڈرز منظور نہ کیے گئے تو آئندہ ہفتوں میں صورتحال مزید سنگین ہوسکتی ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر ادویات کی خریداری کے عمل کو مکمل کرے ۔