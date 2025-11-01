گھنٹہ گھر کے اطراف سکیورٹی ریہرسل ، ٹریفک جام، شہری پریشان
بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پیش نظر ریہرسل کی گئی ، لو گ ٹریفک میں پھنسے رہے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کی آمد سے قبل سیکیورٹی ریہرسل کے دوران گھنٹہ گھر اور اطراف کے بازاروں و شاہراہوں کی غیر اعلانیہ بندش نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پیش نظر فیصل آباد میں سکیورٹی ریہرسل کے دوران اچانک ٹریفک بند کر دی گئی۔ کچہری بازار، بھوآنہ بازار، کارخانہ بازار، چنیوٹ بازار اور سرکلر روڈ سمیت مرکزی راستے بند ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات پیش آئیں۔ خواتین، بچے اور معمر افراد ٹریفک میں پھنسے رہے جبکہ کئی مسافر ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں تک نہ پہنچ سکے ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو ریہرسل کے لیے متبادل راستوں یا مخصوص اوقات کا اعلان کرنا چاہیے تھا تاکہ عوام متاثر نہ ہوتے ۔ انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی ریہرسل ٹیموں کی آمد سے قبل ضروری تھی تاکہ ہنگامی صورتحال میں فورسز کے ردعمل کا جائزہ لیا جا سکے ۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ریہرسل کے دوران ٹریفک پلان کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ شہریوں کو کم سے کم تکلیف ہو۔