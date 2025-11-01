صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی کے تنازع پر مسلح افراد کی شہری کو سنگین دھمکیاں

  • فیصل آباد
پراپرٹی کے تنازع پر مسلح افراد کی شہری کو سنگین دھمکیاں

ملز موں کی جانب سے عبدالجبار کی پراپرٹی پر قبضہ کی کو شش کی گئی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کے تنازع پر مسلح افراد کی جانب سے شہری کو گن پوائنٹ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چیک نمبر 84 ج ب کے قریب عبدالجبار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر اسے گن پوائنٹ پر قابو کر لیا گیا۔اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ جبکہ مزاحمت کرنے پر ملزمان کی جانب سے قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

