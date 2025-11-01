ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے ڈھیرہ سائیں قبرستان کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔
