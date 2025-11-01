ضعیف العمر شخص کو اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ضعیف العمر شخص کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکریوالہ میںنعمان نے پولیس کو بتایا کہ اسکے والدگھر سے باہر نکلے ۔ جنہیں ملزمان نے مبینہ طور پر اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
