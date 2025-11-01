صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحے کی نمائش کرنیوالے ملزم کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہروں کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

