صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ 4نومبر کو فری چیک اپ کیمپ ہو گا

  • فیصل آباد
دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ 4نومبر کو فری چیک اپ کیمپ ہو گا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ اور آگاہی سے متعلق الحرمین ڈینٹل کلینک پر 4نومبر کو فری چیک اپ کیمپ کا اہتمام کیا جائے گا۔۔۔

 ملت روڈ اقصیٰ ٹاؤن گیٹ نمبر 1 پر واقع الحرمین ڈینٹل کلینک پر ڈاکٹر کرن فردوس کی جانب سے شہریوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ اور حفاظت سے متعلق آگاہی دینے کیلئے 4 نومبر بروز منگل کو ایک روزہ فری چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ فری کیمپ کے دوران صبح 9بجے سے دوپہر 3 بجے تک مریضوں کو بالکل فری چیک کیا جائے گا۔ اس کیمپ کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچنے اور حفاظت سے متعلق مفید آگاہی فراہم کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن