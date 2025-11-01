دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ 4نومبر کو فری چیک اپ کیمپ ہو گا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ اور آگاہی سے متعلق الحرمین ڈینٹل کلینک پر 4نومبر کو فری چیک اپ کیمپ کا اہتمام کیا جائے گا۔۔۔
ملت روڈ اقصیٰ ٹاؤن گیٹ نمبر 1 پر واقع الحرمین ڈینٹل کلینک پر ڈاکٹر کرن فردوس کی جانب سے شہریوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ اور حفاظت سے متعلق آگاہی دینے کیلئے 4 نومبر بروز منگل کو ایک روزہ فری چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ فری کیمپ کے دوران صبح 9بجے سے دوپہر 3 بجے تک مریضوں کو بالکل فری چیک کیا جائے گا۔ اس کیمپ کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچنے اور حفاظت سے متعلق مفید آگاہی فراہم کرنا ہے ۔