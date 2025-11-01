صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے مسائل کا سبب بن رہا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے مسائل کا سبب بن رہا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:علی پور روڈ پر نکاسی آب کے نوتعمیر نالے ٹوٹنے لگے،سڑک پر گڑھے

سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک سے ریڑھیاں ہٹانے کی ہدایت

کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

غیر قانونی تارکین وطن کو سہولیات کی فراہمی جرم :ڈی سی سیالکوٹ

عدنان منظور اور امجد علی کی ق لیگ میں شمولیت

کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل کا دورہ پیفما ہاؤس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن