  • فیصل آباد
تحفظِ ختم نبوت و ناموسِ رسالت ایمان کی بنیاد ، علامہ عبدالرشید

غازی علم دین شہید نے گستاخِ رسولؐ کو جہنم واصل کر کے محبِ رسول کا عملی ثبوت دیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظِ ختمِ نبوت اور ناموسِ رسالتؐ ایمان کی اساس ہے ۔ اس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف اور علمائے اہلِ حدیث نے ناقابلِ فراموش قربانیاں دیں۔ غازی علم دین شہید نے گستاخِ رسولؐ کو جہنم واصل کر کے محبِ رسول ہونے کا عملی ثبوت دیا، جو قیامت تک دشمنانِ اسلام کے لیے تلوارِ برہنہ کی حیثیت رکھتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایمان و محبتِ رسولؐ کا تقاضا ہے کہ مسلمان دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر اپنے رب اور نبیؐ سے محبت کرے ، مگر افسوس کہ آج مسلمان دین سے دوری کے باعث یہود و نصاریٰ کے طور طریقے اپنا کر ذلیل و خوار ہو رہا ہے ۔ دعوے محبتِ رسول کے ہیں مگر اعمال ان سے متصادم ہیں۔علمانے مزید کہا کہ فتنۂ خوارج کے خاتمے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کارروائی ناگزیر ہے ۔ ملک و قوم کے دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو کر پاک فوج کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنا چاہیے ۔ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔

 

