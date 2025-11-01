نجی کالج کے زیر اہتمام سپورٹ فیسٹول کا آغاز
پینسرہ (نمائندہ دنیا) ایمان سکول اینڈ کالج چک نمبر 75 ج ب سوہل میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہوگیا۔ کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، رسہ کشی، دوڑ اور گولہ پھینکنے کے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں جن میں طلبا و اساتذہ بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔۔۔
اساتذہ اور انٹر کے طلبا کو مختلف ٹیموں میں تقسیم کر کے دلچسپ میچز کروائے گئے ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایمان کالج میاں ندیم شہزاد، آل پاکستان پرائیویٹ سکولز الائنس کے صدر میاں ندیم عاشق علی شیخ، اختر عباس اختر، جاوید خان، وائس پرنسپل یاسر خلیل گھمن، سر غلام عباس و دیگر نے شرکت کی۔مختلف کلاسز کے درمیان مقابلے ایک ہفتہ تک جاری رہیں گے ، اختتام پر کامیاب ٹیموں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔