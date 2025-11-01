پنجاب بار کونسل انتخابات، جامع ٹریفک پلان جاری
شہریوں کیلئے متبادل راستوں کے طور پر سرینا روڈ، بلال روڈ اور جیل روڈ تجویز
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے موقع پر جامع ٹریفک پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں چنیوٹ بازار چوک سے گمٹی چوک تک اور ہلالِ احمر چوکوں پر ڈائیورشنز دی جائیں گی۔شہریوں کے لیے متبادل راستوں کے طور پر سرینا روڈ، بلال روڈ اور جیل روڈ تجویز کیے گئے ہیں۔چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے پلان کے اجراء کے موقع پر بتایا کہ مناسب مقامات پر پارکنگ کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک مسائل کی صورت میں شہری ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔