زرعی یونیورسٹی میں آسٹریلوی وفد کی آمد، آبی وسائل پر گفتگو
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار سے ملاقات ،جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)آسٹریلوی مرکز برائے بین الاقوامی زرعی تحقیق کے تعاون سے جاری منصوبہ ‘‘پاکستان میں موسمیاتی لحاظ سے مستحکم آبی تقسیم’’ کے تحت آسٹریلوی وفد نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد منصوبے کے تحت جاری تحقیقی سرگرمیوں کا جائزہ لینا اور پاکستان میں پائیدار آبی انتظام کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا تھا۔ وفد میں ڈاکٹر نیل لیزرو، ڈاکٹر منور رضا کاظمی، ڈاکٹر مبین الدین احمد، سوسان اور ڈاکٹر عارف وٹو شامل تھے ۔وائس چانسلر نے کہا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے فارم سطح پر پانی ذخیرہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹا جا سکے ۔ انہوں نے مؤثر آبپاشی نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ ڈاکٹر آصف کامران نے منصوبے کی سماجی و اقتصادی پیش رفت پر بریفنگ دی جبکہ ڈاکٹر عمیر گل نے آبپاشی ایگرانومی میں تحقیق سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر نیل لیزرو نے پاکستان کے ساتھ 40 سالہ تعاون کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ صلاحیت سازی اور تحقیقی اشتراک میں کردار جاری رکھے گا۔