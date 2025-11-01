صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ : ڈرائی کلینر کی دکان میں آگ، کپڑا و فرنیچر جل گیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ : ڈرائی کلینر کی دکان میں آگ، کپڑا و فرنیچر جل گیا

آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ،قابو پا لیا گیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ میں ڈرائی کلینر کی دکان پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، کپڑا اور فرنیچر جل کر خاکستر ہو گئے ۔ واقعہ 240 موڑ کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈرائی کلینر کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ آگ کے باعث دکان میں موجود قیمتی کپڑا، فرنیچر اور دیگر اشیاء جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور بھرپور کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔

 

