سموگ قوانین کی خلاف ورزی ،سائزنگ یونٹ کا بوائلر سیل
غیر معیاری فیول جلاکر ماحول کو آلودہ کیا جارہا تھا ، ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول کا ایکشن
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)محکمہ تحفظ ماحول نے سموگ قوانین کی خلاف ورزی پر چک 66 ج ب میں سائزنگ یونٹ کے بوائلر کو سیل اور مالک کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول عثمان اظہر نے یونٹ کو چیک کیا جہاں غیر معیاری فیول جلاکر ماحول کو آلودہ کیا جارہا تھا جس پر پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن (سموگ پریونشن اینڈ کنٹرول)رولز کے خلاف ایکشن لیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں انسداد سموگ اقدامات جاری ہیں اور انسدادی مہم کے ساتھ آگاہی کے لئے بھی اقدامات کئے جارہے ہیں۔