سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں ،بستر و سامان تقسیم
حکومتِ پنجاب عوامی فلاح و بہبود کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے :اقرا ناصر
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین کے لیے فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ موسمِ سرما کے پیشِ نظر اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرہ خاندانوں میں گرم بستر، کمبل اور دیگر ضروری سامان تقسیم کیا تاکہ وہ سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ حکومتِ پنجاب عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔