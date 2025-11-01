کمالیہ: محکمانہ وصولیوں میں تیزی لانے کی ہدایت
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر ریونیو سٹاف کے ساتھ محکمانہ وصولیوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں تحصیلدار کمالیہ سمیت ریونیو سٹاف نے شرکت کی۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں محکمانہ وصولیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر اعوان نے ہدایت کی کہ محکمانہ وصولی کے عمل کو تیز کیا جائے اور واجبات کی ادائیگی سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ زرعی انکم ٹیکس اور آبیانہ کی وصولی کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔