صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: محکمانہ وصولیوں میں تیزی لانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
کمالیہ: محکمانہ وصولیوں میں تیزی لانے کی ہدایت

کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر ریونیو سٹاف کے ساتھ محکمانہ وصولیوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں تحصیلدار کمالیہ سمیت ریونیو سٹاف نے شرکت کی۔۔۔

 اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں محکمانہ وصولیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر اعوان نے ہدایت کی کہ محکمانہ وصولی کے عمل کو تیز کیا جائے اور واجبات کی ادائیگی سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ زرعی انکم ٹیکس اور آبیانہ کی وصولی کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن