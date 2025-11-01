ار بن واٹر سپلائی سکیم کی مین پائپ لائن دوبارہ پھٹ گئی
ایک ارب روپے کے اس منصوبے میں ناقص میٹریل کے استعمال ہوا تھا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ہیڈ تریموں سے ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر آنے والی اربن واٹر سپلائی اسکیم کی مین پائپ لائن ایک بار پھر پھٹ گئی، جس کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پائپ لائن اکال والا روڈ پر چک نمبر 391 ج ب کینتھاں کی آبادی کے قریب پھٹی۔ ایک ارب روپے کے اس منصوبے میں ناقص میٹریل کے استعمال اور غیر معیاری تنصیب کے باعث پائپ لائن میں آئے روز خرابی معمول بن چکی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ منصوبے کی شفاف انکوائری کر کے ذمہ دار ٹھیکیداروں اور افسران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ پانی کی فراہمی مستقل بنیادوں پر یقینی بنائی جا سکے ۔