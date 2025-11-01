صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ار بن واٹر سپلائی سکیم کی مین پائپ لائن دوبارہ پھٹ گئی

  • فیصل آباد
ار بن واٹر سپلائی سکیم کی مین پائپ لائن دوبارہ پھٹ گئی

ایک ارب روپے کے اس منصوبے میں ناقص میٹریل کے استعمال ہوا تھا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ہیڈ تریموں سے ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر آنے والی اربن واٹر سپلائی اسکیم کی مین پائپ لائن ایک بار پھر پھٹ گئی، جس کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پائپ لائن اکال والا روڈ پر چک نمبر 391 ج ب کینتھاں کی آبادی کے قریب پھٹی۔ ایک ارب روپے کے اس منصوبے میں ناقص میٹریل کے استعمال اور غیر معیاری تنصیب کے باعث پائپ لائن میں آئے روز خرابی معمول بن چکی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ منصوبے کی شفاف انکوائری کر کے ذمہ دار ٹھیکیداروں اور افسران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ پانی کی فراہمی مستقل بنیادوں پر یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن