محلہ جگنو پارک بنیادی سہولیات سے محروم، مکینوں کو مشکلات
سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،پینے کے صاف پانی کی فراہمی تاحال ممکن نہیں ہو سکی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محلہ جگنو پارک عرصہ دراز سے بنیادی شہری سہولیات سے محروم ہے جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ بارش کے دنوں میں گندے پانی کے تالاب بن جاتے ہیں جن سے مچھروں کی افزائش اور تعفن پھیلنے سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ علاقہ کے رہائشی رانا خالد محمود نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محلہ سیوریج کے میگا پراجیکٹ میں شامل ہونے کے باوجود محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تاحال پائپ لائن بچھانے میں ناکام ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بارہا حکام بالا کو درخواستیں دینے کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب بجلی کے نظام کی حالت بھی ابتر ہے ، بوسیدہ فور کور تاریں آئے روز شارٹ سرکٹ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں، تاروں کے زمین پر جھولنے سے کسی بڑے حادثے کا خدشہ ہے ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے رات کے وقت تاریکی چھا جاتی ہے جس سے چوری کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر محلہ جگنو پارک کے مسائل کا نوٹس لیں۔