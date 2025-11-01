صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن،اوباش شخص کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی

  • فیصل آباد
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )تھانہ ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 508گ ب میں 30سالہ خاتون (م ) بی بی گھر پر اپنے بچوں کے ہمراہ موجود تھی کہ اوباش شخص عمردراز موقع پاکر گھر کے اندر داخل ہوگیا (م) بی بی کو اسلحہ کے زور پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا مقامی پولیس تھانہ ماموں کانجن نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کردیا ہے ۔

