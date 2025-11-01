صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک جھمرہ :گرانفروشی پر سبزی فروش کو 2 ہزار روپے جرمانہ

  • فیصل آباد
پیرافورس اور میونسپل کمیٹی نے مشترکہ طور پر پہلی باضابطہ کارروائی کی

چک جھمرہ (نامہ نگار )چک جھمرہ شہر میں پیرافورس نے میونسپل کمیٹی چک جھمرہ کے ہمراہ پہلی باضابطہ کارروائی کے دوران سبزی فروش قیصر بٹ کو زائد قیمت پر سبزی فروخت کرنے پر دو ہزار روپے جرمانہ کر ڈالا۔ گرانفروشی کے خلاف کارروائی انچارج پیرافورس چک جھمرہ عابد علی اور زریاب کی زیر نگرانی کی گئی، دیگر افسروں میں انفورسمنٹ انسپکٹر شیخ وسیم شامی اور احسن شاہ شامل تھے ۔ پیرافورس افسران نے وارننگ جاری کی کہ کسی کو بھی گرانفروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی، پرائس کنٹرول پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا اور تجاوزات کے خلاف بھی جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

