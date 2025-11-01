پیرمحل :بھوکے خاندان کی خودکشی کی کوشش، پولیس نے بچا لیا
خاتون نے 15 پر کال کر کے اطلاع دی ، گھر میں فاقوں کی نو بت آ چکی تھی
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل کے محلہ کوثر آباد میں بھوک اور افلاس سے تنگ غریب میاں بیوی نے خودکشی کی کوشش کی، مگر پولیس کی بروقت کارروائی سے دونوں کی جان بچ گئی۔ذرائع کے مطابق خاتون نے پولیس ایمرجنسی 15 پر کال کر کے اطلاع دی کہ وہ اور اس کا شوہر معاشی تنگدستی کے باعث زندگی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی حوالدار اعجاز اور اے ایس آئی عمران انجم موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا کہ شوہر جو کچھ کماتا ہے وہ اپنی کینسر کی مریض بیوی کے علاج پر خرچ کر دیتا ہے ، جس کے باعث کئی دنوں سے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔پولیس اہلکاروں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی مثال قائم کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کو فوری طور پر راشن اور نقد رقم فراہم کی، جس سے ان کی جان بچ گئی۔